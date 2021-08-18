Минобороны сообщило о гибели летчика в результате падения МиГ-29 под Астраханью
В результате крушения истребителя МиГ-29СМТ под Астраханью погиб летчик, сообщили 18 августа в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
«Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления причин катастрофы к месту происшествия направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.
По информации «Известий», разбившийся борт был учебным и имитировал противника для расчетов зенитных систем и истребителей. Самолет принадлежал учебной эскадрилье профильного центра Минобороны.
О том, что истребитель МиГ-29СМТ разбился во время тренировочного полета в Астраханской области, стало известно ранее в среду. Самолет потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота.
МиГ-29СМТ — это многофункциональный истребитель 4+ поколения, глубоко модернизированный МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.