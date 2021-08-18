Истребитель МиГ-29 упал в ходе тренировочного полета под Астраханью

Истребитель МиГ-29СМТ разбился во время тренировочного полета в Астраханской области, сообщили журналистам в среду, 18 августа, в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

По предварительным данным, пилот упавшего истребителя погиб. Самолет потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота, указали в пресс-службе.

Инцидент произошел недалеко от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет истребителя выполнялся без боекомплекта, уточняется в сообщении.

По данным «Известий», борт принадлежит учебной эскадрилье центра, имитирующей противника для расчетов зенитных систем и истребителей.

Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

МиГ-29СМТ — это многофункциональный истребитель 4+ поколения, глубоко модернизированный МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.

Ранее, 17 августа, Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Тела двух погибших были обнаружены в ходе поисковой операции в тот же день, тогда же спасатели нашли тело третьего члена экипажа.

Предварительной причиной аварии стало попадание масла в камеру сгорания, что привело к возгоранию в двигателе.

Потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).