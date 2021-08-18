Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Минобороны сообщило о гибели летчика в результате падения МиГ-29 под Астраханью
Мир
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами
Политика
США перестали считать президента Гани политической фигурой в Афганистане
Мир
Цены на газ в Европе частично отыграли падение на 10%
Мир
Патрушев раскрыл тактику РФ при урегулировании ситуации в Афганистане
Общество
Синоптик рассказал о «пыльном дьяволе» над Коммунаркой
Мир
США за последние сутки эвакуировали из Кабула две тысячи человек
Мир
Представитель «Талибана» заявил об отказе от демократии в Афганистане
Мир
В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула

Истребитель МиГ-29 упал в ходе тренировочного полета под Астраханью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребитель МиГ-29СМТ разбился во время тренировочного полета в Астраханской области, сообщили журналистам в среду, 18 августа, в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

По предварительным данным, пилот упавшего истребителя погиб. Самолет потерпел крушение сразу после взлета при выполнении первого разворота, указали в пресс-службе.

Инцидент произошел недалеко от взлетно-посадочной полосы в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет истребителя выполнялся без боекомплекта, уточняется в сообщении.

По данным «Известий», борт принадлежит учебной эскадрилье центра, имитирующей противника для расчетов зенитных систем и истребителей.

Для выявления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

МиГ-29СМТ — это многофункциональный истребитель 4+ поколения, глубоко модернизированный МиГ-29. Самолет имеет увеличенную дальность полета за счет установленного дополнительного фюзеляжного бака.

Ранее, 17 августа, Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Тела двух погибших были обнаружены в ходе поисковой операции в тот же день, тогда же спасатели нашли тело третьего члена экипажа.

Предварительной причиной аварии стало попадание масла в камеру сгорания, что привело к возгоранию в двигателе.

Потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021