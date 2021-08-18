Самолет российской авиакомпании «ЮТэйр» приземлился в Кабуле

Пассажирский самолет российской авиакомпании «ЮТэйр» в среду, 18 августа, приземлился в Кабуле. Об этом сообщает портал AIRLIVE.net на своей странице в Facebook.

Там же размещены фото севшего Boeing 767.

По информации, размещенной в Telegram-канале FlightMode, рейс UT9051 вылетел в афганскую столицу из московского аэропорта Внуково. Других подробностей не приводится.

16 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь им уехать из Афганистана в РФ из-за отсутствия рейсов.

Он также отмечал, что Россия намерена вывезти из Кабула часть сотрудников дипломатической миссии. Речь шла о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.