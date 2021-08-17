Врач назвала способ определить состояние здоровья по коже

Изменения на коже могут свидетельствовать о различных внутренних заболеваниях, связанных с нарушением работы различных желез. О признаках отклонений в их работе, которые проявляются на коже, «Известиям» во вторник, 17 августа, рассказала врач-дерматовенеролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске Юлия Чиркина.

По словам специалиста, часто изменения кожи проявляются при гастроэнтерологических заболеваниях: это могут быть высыпания, связанные с нарушением работы сальных желез (угри, себорейный дерматит), нарушения пигментации кожи, высыпания, обусловленные нарушениями со стороны сосудов (розацеа, сосудистые «звездочки»), проблемы повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению (фотодерматоз).

«При заболеваниях эндокринной системы (в частности щитовидной железы) могут отмечаться признаки гипофункции: сухость кожи, нездоровый цвет, отеки, шелушение, гипотермия, ломкость и выпадение волос, истончение ногтей. Наоборот, при гиперфункции кожа становится влажная, чувствительная к прикосновениям и пигментированная», — добавила Чиркина.

Врач также добавила, что существует ряд кожных заболеваний, типичных для сахарного диабета. Заболевание часто сопровождается такими инфекционными заболеваниями как пиодермия, кандидоз.

При нарушении функции половых желез чаще всего наблюдаются угри, жирная себорея, гирсутизм.

«Также различные кожные проявления сопровождают недостаток в организме витаминов и микроэлементов (витамина Д, А, В6,12, С): шелушение кожи, воспаление красной каймы губ, нарушение пигментации кожи и волос, выпадение волос, себорейные высыпания», — заключила Чиркина.

13 августа химик и основатель бренда по уходу за кожей SOS Serum Брюс Грин сообщил, что частое мытье с мылом или гелем для душа смывает с эпидермиса кислотную мантию. По его словам, речь идет о смеси кожного сала и пота, которая защищает тело от вредоносных микроорганизмов. Ученый предупредил, что частое мытье может привести к развитию различных заболеваний, в частности, к псориазу и экземе.