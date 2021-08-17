Прямой эфир
Общество
На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей
Общество
Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
Общество
«Ростех» создаст комиссию для выяснения причин аварии самолета Ил-112В
Общество
Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ
Авто
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты в Москве до конца года
Мир
Военные США вывезли более 600 афганцев на одном самолете из Кабула
Экономика
Спрос на кредитки в России вырос на 4%
Наука
Археологи в Мексике обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет
Экономика
Россия нарастила вложения в госбумаги США

Мишустин сообщил продлении семейной ипотеки до конца 2023 года

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021