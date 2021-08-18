Виновная жертва: над убийцей котенка устроили самосуд

На Ставрополье подросток убил котенка и выложил фото в TikTok. Наказание настигло живодера очень быстро: его встретили и избили сверстники. В итоге местная полиция проводит проверку сразу по нескольким статьям — и против «карателей», и против «жертвы». Эксперты подчеркивают — в обществе действительно стали нетерпимее относиться к проявлению жестокости в отношении животных, но самосуд может быть следствием неработающих законов . Подробнее — в материале «Известий».

Как подростка наказали за убийство котенка

На днях подросток обезглавил котенка, а фото выложил в социальные сети. Позже в интернете появилось еще одно видео — предположительно, автор фото лежит на земле без движения, избитый подростками, а на заднем плане слышны крики: «Он котенка убил, я думал, я сам его сейчас убью!» Одна из девушек защищает пострадавшего, утверждая, что «никого он не убивал». СМИ сообщают, что подростки таким образом решили наказать живодера. В краевом МВД сообщили, что ведут проверку по факту публикаций в СМИ.

— В действиях граждан усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), ст. 116 УК РФ («Побои») либо ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои») , — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. — Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ведутся мероприятия по установлению причастности подростков к жестокому обращению с животными. Также проводятся необходимые проверочные мероприятия по установлению всех участников происшествия и выяснению обстоятельств произошедшего.

Фото: соцсети Расправа над предположительным живодером в Ставропольском крае

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Если факты подтвердятся, наказание понесут и подростки, избившие сверстника, и живодер.

Что грозит инициаторам самосуда

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с «Известиями» заметил, что расправа над живодером может быть квалифицирована по различным статьям УК РФ — в зависимости от оценки этих событий прокуратурой и правоохранительными органами.

— Но если расправу совершали несколько человек, это обстоятельство будет расцениваться как отягчающее в данной категории дел , — поясняет он.

Партнер адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Анастасия Лукьянова полагает, что ребят, избивших живодера, накажут серьезнее.

— В случае причинения потерпевшему средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) либо тяжкого вреда (ст. 111 УК РФ) возраст уголовной ответственности снижен законодателем до 14 лет , — пояснила она «Известиям». — Однако в случае возбуждения уголовного дела в отношении избивших живодера подростков, вероятнее всего, будет применено смягчающее обстоятельство, обусловленное личностью потерпевшего — противоправность или аморальность его поведения .

Виновная жертва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Управляющий партнер «Легес-Бюро» Мария Спиридонова замечает, что самосуд российским законодательством не разрешен, но не входит и в перечень отягчающих обстоятельств. Однако и смягчающим обстоятельством это назвать сложно, считает она.

А вот живодеру может повезти больше. Его действия подпадают под пункт «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ, замечает Лукьянова («Жестокое обращение с животным с публичной демонстрацией»), но в дело вмешивается возраст.

— Возраст уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ составляет 16 лет , — подтверждает Спиридонова. — Если подросток, убивший котенка, не достиг на момент совершения деяния этого возраста, он не подлежит уголовной ответственности по данной статье .

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов замечает: статью 245 не так давно изменяли, ужесточив максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Но с малолетними живодерами эта статья не справляется.

— Такие преступления часто совершаются лицами, не достигшими 16 лет , — сказал он «Известиям». — И чтобы не криминализировать эту категорию лиц, мы сейчас с главой комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым внесли поправки в КоАП об административной ответственности за жестокое обращение с животными.

Виновная жертва Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Он выразил надежду, что поправки примут уже осенью. Тогда родители подобных живодеров будут платить очень серьезные штрафы.

Как суды наказывают живодеров

Однако юристы замечают, что сейчас статья 245 УК РФ, по сути, не работает и для взрослых живодеров.

— Назначение наказания за данное преступное деяние в виде лишения свободы, в целом, не практикуется судами и возможно лишь в случае совершения наряду с жестоким обращением с животным других преступлений — тяжких и особо тяжких , в то время как жестокое обращение с животными представляет собой преступление средней тяжести, — говорит Лукьянова.

С ней соглашаются и остальные юристы, замечая, что найти и доказать факт жестокого обращения удается всё еще довольно редко, а в суде чаще распространены наказания в виде исправительных и принудительных работ .

— Типичный пример: хабаровские живодерки , — рассказала «Известиям» бывший президент благотворительного фонда помощи животным «Забытые животные», юрист Анастасия Комагина. — Их осудили на реальный срок, но там было еще много других статей: экстремизм, разбой и т.д. В итоге в колонию их отправили не за живодерство, а за экстремизм.

Виновная жертва Алина Орлова и Алена Савченко, обвиняемые по делу о жестоких убийствах животных, в здании Индустриального районного суда в Хабаровске, 2017 год Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис

Выводы юристов подтверждает статистика Судебного департамента при Верховном суде. За 2020 год по ч. 1 ст. 245 было осуждено 88 человек, по ч. 2 — 57 человек. При этом к реальному лишению свободы были приговорены лишь 12 из них. В 2019 году ситуация была аналогичной: осуждены в совокупности 135 человек, лишены свободы — 10. И дел таких не очень много, и реальных сроков — меньше 1%.

— По 245-й статье практика стала гораздо более эффективной после того, как мы поменяли формулировки и внесли правки , — считает Бурматов. — До суда стали доходить больше обвинительных заключений. Но у нас нет задачи забить тюрьмы людьми. Задача — чтобы была неотвратимость наказания : штраф, обязательные или исправительные работы. Вариантов масса.

Почему 245-я статья УК не работает

Анастасия Комагина не согласна с такой трактовкой уголовной статьи: как раз неотвратимости наказания нет, считает она.

— Тот факт, что дети занялись самосудом, — это следствие как раз отсутствия основного фактора, который должен быть в правовом государстве: неотвратимости наказания , — считает она. — Дети видят, что даже взрослые живодеры остаются безнаказанными. А наказание должно быть: пусть три года в колонии, но должны быть, а не условные или исправительные работы. Тогда это будет иметь смысл и все граждане будут понимать, что как ни крути, наказания не миновать.

Сейчас, говорит Комагина, очень часто полицейские просто не хотят возбуждать уголовные дела по жестокому обращению с животными.

— Был случай в одной деревне: пекинес забежал к соседям, которых собаки раздражали, — рассказывает она. — И женщина-соседка взяла и повесила собаку на заборе. Собака умерла. Хозяйка обратилась в полицию, но ей написали отказное с мотивировкой, что соседка «не имела умысла на убийство». Она просто повесила собаку на заборе.

Виновная жертва Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна Разинова также поясняет, что полицейские не всегда берутся за расследование, потому что такие дела зачастую сложно расследовать. Более того, она считает, что помогла бы декриминализация ст. 245 — вывод ее в административное поле, но с очень серьезными штрафами.

— Всегда применение Административного кодекса легче и быстрее, чем применение уголовного наказания, — сказала она «Известиям». — Как правило, людей по 245-й приговаривают к какому-либо условному сроку, часто применяют отсрочку исполнения наказания. Либо обязательные работы с отчислением процентов. Но что это за наказание?

Руководитель фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина замечает, что для зоозащитников победой является уже принятие заявления полицией и его рассмотрение.

— Особенно в регионах часта практика, когда зоозащитники получают отказ в возбуждении уголовного дела , — рассказала она «Известиям». — Доказать жестокое обращение сложно. Кроме того, основанием часто является то, что заявитель не имеет отношения к животному, является «незаинтересованной стороной» — так как речь часто идет о бездомных животных.

Тем не менее, полагает она, работа этой статьи — дело времени: нужно сотрудничать с полицией, дорабатывать закон, четко прописать, в каких случаях обращение будет признано жестоким.

Как изменилось отношение к живодерам

Все эксперты признают: общество меняет отношение к животным в лучшую сторону.

Виновная жертва Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Распространяется знание о том, как гуманно себя вести с домашними животными , — говорит Комагина. — Это касается даже стерилизации, которая помогает снижать количество бездомных животных. Лет 10 назад за призыв стерилизовать кошку, вместо того чтобы искать ей «пару для утех любовных», как делали некоторые владельцы животных, в ответ можно было получить: «Себя стерилизуй, как тебя земля носит, живодерка». Сейчас же сами граждане, далекие от зоозащиты, говорят — мы свою кошку стерилизовали и вам желаем, не нужно плодить бездомышей.

Она считает, что положительные тенденции тем не менее не связаны с принятием закона «Об ответственном обращении с животными» и деятельностью государства, которое, по ее мнению, недостаточно делает для защиты животных.

С ней не согласна Вера Митина.

— В целом ситуация меняется в лучшую сторону, — говорит она, — и с выходом закона это тоже связано. Зоозащитники видят, что случаи жестокого обращения широко освещаются, доходят до органов и они реагируют — такая практика нарабатывается.

Владимир Бурматов считает: закон повлиял на ситуацию в том смысле, что нормы морали оформили законодательно.

Виновная жертва Фото: ТАСС/Виктор Кручинин

— Всегда было понятно, что это плохо — издеваться над животными , — говорит он. — Но при этом у нас давали награды убийцам животных — массовым и серийным. Возьмите любого муниципального чиновника, который до этого заключал контракт на убийство десятков и тысяч несчастных животных. Ему давали премию за их массовое уничтожение, причем методами абсолютно садистскими и зверскими . И если кота убил — то это было общественное порицание, а если ты убил тысячи собак — тебе премия и грамота от главы города как эффективному чиновнику. Всё было перевернуто с ног на голову.