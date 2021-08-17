Ракета Vega с пятью спутниками успешно запущена с космодрома Куру

Ракета-носитель Vega с пятью оптическими спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция запуска ведется 17 августа на сайте французской компании Arianespace.

Европейская ракета, среди прочих, выводит на орбиту Земли высотой 625 км спутник двойного, военно-гражданского назначения Pleiades Neo 4. Новый спутник позволит вести слежение за объектами в высоком разрешении 30 см. Он также обеспечит большую точность геолокализации объектов, над которыми будет осуществлять по два пролета за сутки.

Создаваемая спутниковая группировка, как отмечает Аrianespace, будет высокооперативной — ее способность реагировать на задачи позволит получать данные через 30–40 минут после запроса, что в пять раз больше, чем у предыдущих группировок.

Также она будет реагировать на критические ситуации почти в реальном времени, что очень полезно при стихийных бедствиях.

Данные, передаваемые созвездием Pleiades Neo, сообщается на сайте компании, будут немедленно доступны на коммерческой основе для институциональных и коммерческих клиентов.

Также на борту носителя Vega находятся еще четыре аппарата, среди них относящийся к категории сверхмалых спутник BRO-4 созвездия Unseenlabs, предназначенный для работы с радиочастотными сигналами.

Второй сверхмалый спутник, SUNSTORM, оснащен инновационным спектрометром для обнаружения импульсов Солнца в рентгеновском диапазоне.

Третий аппарат, LEDSAT, является частью проекта, осуществляемого совместно римским Университетом Сапиенца при поддержке Итальянского космического агентства и Мичиганского университета и ЕКА. Этот образовательный проект для студентов, нацеленный на изучение возможностей технологии, основанной на использовании светодиодов, для обеспечения идентификации и отслеживания спутника на орбите.

Четвертый сверхмалый спутник — это совместная программа с международным консорциумом для демонстрации технологий миниатюрных бортовых приборов, измеряющих космическую радиацию и магнитное поле на низкой околоземной орбите для целей мониторинга так называемой космической погоды.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 29 декабря.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд.