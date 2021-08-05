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Запуск спутников OneWeb с Куру назначен на 29 декабря

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Очередной запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 29 декабря, сообщает в четверг, 5 августа, ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с аппаратами OneWeb с космодрома Куру запланирован на 29 декабря», — рассказал собеседник агентства.

При этом неделей ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал на 20 августа старт «Союза-2.1б» с 36 спутниками OneWeb с космодрома Байконур.

Кроме того, в конце мая сообщалось, что «Роскосмос» планирует в 2021 году с другого космодрома — Восточный — осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд.

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