Пятно от разлива нефти под Новороссийском в Черном море исчезло

Следы разлива нефти в районе Новороссийска в Черном море не обнаружены на спутниковых снимках, сообщила в понедельник, 16 августа, пресс-служба Института космических исследований РАН со ссылкой на спутниковый сервис VEGA-Science.

«На 6:41 12.08.2021 следов пятна не обнаружено», — говорится в последнем обновлении сервиса.

Исчезновение пятна можно объяснить естественными процессами, поскольку «тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются», уточнили специалисты института.

Они также прокомментировали гипотезу, что пятна могут быть следами веществ, смытых горными реками. По словам экспертов, выносы рек «не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях».

Ранее, 12 августа, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о своевременной ликвидации утечки нефти в Черном море в районе Новороссийска. Он добавил, что нефтяных пятен в настоящее время в акватории нет. При этом разлив нефти в Черном море не представляет угрозы для туристов и местных жителей, а также для представителей флоры и фауны.

За день до этого в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю рассказали о результатах исследования проб морской воды в Новороссийске. Так, было установлено, что вода соответствует гигиеническим нормативам, а содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации.

Также в среду сообщалось, что по факту разлива нефти в порту Новороссийска было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды»). Его расследованием займется управление Следственного комитета РФ на транспорте. По делу назначили экологическую судебную экспертизу.

Позднее, 12 августа, уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, теперь оно расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ «Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде».

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 8 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.