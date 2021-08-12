Власти заявили о своевременной ликвидации утечки нефти в Новороссийске

Утечка нефти в Черном море в районе Новороссийска своевременно ликвидирована, нефтяных пятен в настоящее время в акватории нет. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Меры по ликвидации последствий были приняты своевременно. Это сказалось и на чистоте воды, и на безопасности в целом», — заявил он в беседе с «Интерфаксом».

По словам губернатора, разлив нефти в Черном море не представляет угрозы для туристов и местных жителей, а также для представителей флоры и фауны.

«Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории. Никаких последствий разлива или утечки нефти мы не обнаружили», — подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что курортный сезон «сорван не будет».

При этом ранее в четверг были обнародованы кадры, на которых видны последствия разлива нефти с высоты птичьего полета. На видеозаписи можно увидеть обширные маслянистые пятна в воде.

Накануне в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю рассказали о результатах исследования проб морской воды в Новороссийске. Так, было установлено, что вода соответствует гигиеническим нормативам, а содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации.

Также в среду сообщалось, что по факту разлива нефти в порту Новороссийска было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды»). Его расследованием займется управление Следственного комитета РФ на транспорте. По делу назначили экологическую судебную экспертизу.

Позднее, 12 августа, уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, теперь оно расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ «Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде».

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 8 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.