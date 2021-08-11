Уголовное дело возбудили по факту разлива нефти в порту Новороссийска, его расследованием займется управление Следственного комитета (СК) РФ на транспорте. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба СК.

«В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды»), для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что следователи проводят исследование полученных ранее проб воды в месте разлива. По делу назначили экологическую судебную экспертизу.

«Решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося», — заключили в СК РФ.

Ранее в этот день вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 8 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). В КТК при этом уточнили, что инцидент произошел в 16:49 мск, к 22:42 разлив был локализован. Позднее в консорциуме заявили, что ликвидация разлива завершилась.

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.

В пресс-службе Росприроднадзора подтвердили «Известиям», что ведомство проведет оценку масштаба разлива нефти под Новороссийском в результате залпового выброса с танкера.

Трубопровод КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В 2018 году мощность трубопровода была увеличена до 67 млн т нефти в год.