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Роспотребнадзор изучил пробы морской воды в Новороссийске после разлива нефти

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Морская вода в зонах рекреации новороссийской акватории, где произошел выброс нефтепродуктов, соответствует гигиеническим нормативам. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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Площадь разлива оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлялось изначально

«Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю», — указано в публикации.

Было установлено, что содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации , уточнили в Роспотребнадзоре.

В среду сообщалось, что по факту разлива нефти в порту Новороссийска было возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется управление Следственного комитета РФ на транспорте. По делу назначили экологическую судебную экспертизу.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 8 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). В КТК при этом уточнили, что инцидент произошел в 16:49 мск, к 22:42 разлив был локализован. Позднее в консорциуме заявили, что ликвидация разлива завершилась.

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.

Трубопровод КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В 2018 году мощность трубопровода была увеличена до 67 млн т нефти в год.

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