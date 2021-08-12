СК РФ переквалифицировал дело о разливе нефти в Черном море

Уголовное дело по факту разлива нефти в районе порта Новороссийска в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

«Сегодня уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденное органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды») и переданное в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ (то есть загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде), — говорится в сообщении

Отмечается, что по данной части статьи, предусмотрено лишение свободы до двух лет.

В ведомстве добавили, что в настоящее время следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий. Кроме того, идет опрос специалистов и работников предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства.

Ранее в этот день губернатор Краснодарской области Вениамин Кондратьев сообщил, что утечка нефти в Черном море в районе Новороссийска своевременно ликвидирована, нефтяных пятен в акватории нет.

Накануне в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю рассказали о результатах исследования проб морской воды в Новороссийске. Так, было установлено, что вода соответствует гигиеническим нормативам, а содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 7 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.