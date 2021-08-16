Посол России оценил перспективы оказания гумпомощи Афганистану

Вопрос оказания гуманитарной помощи Афганистану остается актуальным, однако будет зависеть от дальнейших действий представителей «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом заявил в понедельник, 16 августа, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Вопрос актуальный. Нужно сначала посмотреть, как дальше поведут себя талибы и после этого сформировать уже свое отношение к ним на более долгосрочную перспективу. Я говорю про первый день Кабула, но он очень воодушевляющий», — сказал Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме этого, по мнению посла, существуют перспективы для вхождения в будущее правительство Афганистана представителей разных политических сил страны.

17 августа Жирнов планирует встретиться с представителем «Талибана», принимавшим капитуляцию афганских властей.

Помимо этого посол отмечал, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

Ранее в этот день специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России и 17 августа они обсудят с послом «детали на более долгосрочную перспективу».

Он уточнял, часть сотрудников российского посольства отправят в отпуска или эвакуируют, «чтобы не создавать слишком большое количество присутствия» в Афганистане.

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.