Прямой эфир
Мир
Байден заявил о готовности США к быстрому коллапсу в Афганистане
Спорт
Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в США из-за визы
Мир
Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов
Политика
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
Общество
Пробы воздуха в промзоне Екатеринбурга не выявили вредных веществ
Мир
СБ ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство
Общество
Ведущие медики посетят ряд регионов РФ в рамках акции «Волна здоровья»
Мир
Захарова оценила реакцию Пентагона на упавших с самолетов афганцев
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков
Сюжет:

Посол России оценил перспективы оказания гумпомощи Афганистану

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос оказания гуманитарной помощи Афганистану остается актуальным, однако будет зависеть от дальнейших действий представителей «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом заявил в понедельник, 16 августа, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

«Вопрос актуальный. Нужно сначала посмотреть, как дальше поведут себя талибы и после этого сформировать уже свое отношение к ним на более долгосрочную перспективу. Я говорю про первый день Кабула, но он очень воодушевляющий», — сказал Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме этого, по мнению посла, существуют перспективы для вхождения в будущее правительство Афганистана представителей разных политических сил страны.

17 августа Жирнов планирует встретиться с представителем «Талибана», принимавшим капитуляцию афганских властей.

Помимо этого посол отмечал, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

Ранее в этот день специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России и 17 августа они обсудят с послом «детали на более долгосрочную перспективу».

Он уточнял, часть сотрудников российского посольства отправят в отпуска или эвакуируют, «чтобы не создавать слишком большое количество присутствия» в Афганистане.

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021