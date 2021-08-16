Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в понедельник, 16 августа, сообщил о планах встретиться с представителем движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), принимавшим капитуляцию афганских властей.

«Я завтра встречусь с талибом, который принял капитуляцию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день Жирнов рассказал, что боевики «Талибана» гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток.

Помимо этого посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что крупные города Афганистана были взяты боевиками движения «Талибан» без серьезного сопротивления. По его словам, РФ внимательно следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане и призывает все стороны, вовлеченные в афганское урегулирование, воздерживаться от применения насилия.

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.