Прямой эфир
Мир
Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана
Общество
В Анапе более 10 тыс. жителей остались без света
Мир
Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов
Политика
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
Мир
Двум самолетам бундесвера не дали разрешение на посадку в Кабуле
Мир
СБ ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство
Общество
Ведущие медики посетят ряд регионов РФ в рамках акции «Волна здоровья»
Мир
Лавров обсудил с госсекретарем США ситуацию в Афганистане
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков
Сюжет:

Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в понедельник, 16 августа, сообщил о планах встретиться с представителем движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), принимавшим капитуляцию афганских властей.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

«Я завтра встречусь с талибом, который принял капитуляцию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день Жирнов рассказал, что боевики «Талибана» гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток.

Помимо этого посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что крупные города Афганистана были взяты боевиками движения «Талибан» без серьезного сопротивления. По его словам, РФ внимательно следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане и призывает все стороны, вовлеченные в афганское урегулирование, воздерживаться от применения насилия.

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021