Трамп призвал Байдена с позором уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 августа, призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена подать в отставку из-за сложившейся в Афганистане ситуации.

«Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном наряду с огромной волной COVID-19, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой», — приводит текст заявления бывшего американского лидера The Sun.

При этом, как отметил Трамп, отставка не будет большим делом, так как Байден изначально был избран незаконным способом.

Трамп и ранее критиковал Байдена на фоне ситуации в Афганистане. Так, ранее 16 августа он заявил, что захват боевиками террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) Кабула является исторически величайшим поражением США.

Вместе с этим в апреле Трамп критиковал сроки вывода американских военных, отмечая, что США «смогут и должны уйти раньше».

Как сообщал телеканал CNN, Байден в ближайшие несколько дней намерен выступить с обращением к нации по случаю захвата афганской столицы боевиками «Талибана».

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали его завершить до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.