В МИДе отметили способность талибов к переговорам

Боевики организации «Талибан» (запрещена в РФ) более способны к переговорам, чем правительство в Кабуле. Об этом в понедельник, 16 августа, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — заявил Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

В МИДе также отметили, что Москва исходит из того, что талибы будут соблюдать договоренности по ненападению на страны Центральной Азии.

«Мы все-таки исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, это обнадеживающий сигнал. Мы люди доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами», — добавил Кабулов.

Ранее в этот день дипломат отметил, что российская сторона надеется, что правительство Афганистана при побеге не вывезло из страны все деньги. Спецпредставитель президента РФ назвал захват талибами Кабула неожиданностью. По его словам, Москва была настроена оптимистично в оценке качества Вооруженных сил США, НАТО и Афганистана и переоценила их.

Кроме того, Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

Кабул был взят талибами 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.