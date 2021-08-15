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В центре Геленджика возобновили электроснабжение

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В центральной части города-курорта Геленджик восстановлена подача электричества. Вода сошла, идет очистка улиц. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу города.

«В данный момент вода сошла, принято решение возобновить электроснабжение в центральной части города. Сейчас коммунальные службы занимаются очисткой города», — говорится в сообщении.

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Ранее в воскресенье в Геленджике заработали сирены оповещения о возможной ЧС из-за сильного дождя. Жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны были собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность. Центр города был обесточен.

Кроме того, сирены оповещения были включены в Новороссийске и Крымске.

В оперативном штабе уточнили, что за время действия мезоциклона в Краснодарском крае более 1,7 тыс. домов и 3,1 тыс. дворов оказались подтоплены.

Глава МЧС Евгений Зиничев накануне, 14 августа, в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России рассказал, что из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек. Без света осталось более 23 тыс. жилых домов, в них проживает более 100 тыс. человек.

Ранее в тот же день сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

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