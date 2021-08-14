Из-за наводнения на Кубани эвакуировали более 1,5 тыс. человек

Из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек. Без света остались более 23 тыс. жилых домов, в них проживает более 100 тыс. человек. Об этом 14 августа рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

«В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе было подтоплено 1421 жилых домов, 1899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов. Произошло нарушение энергоснабжение в 23 тыс. домов с население свыше 100 тыс. человек. Для защиты населения было принято решение об эвакуации 1540 человек, в том числе 995 детей, которые размещены в девяти пунктах временного размещения», — рассказал Зиничев.

В регионе, как в субботу сообщили в Минэнерго России, восстановительные работы ведутся силами 93 бригад энергетиков, в состав которых входят 349 специалистов и 95 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.