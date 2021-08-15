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Еще в двух городах РФ включили оповещающие о подтоплении сирены

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В Новороссийске и Крымске заработали сирены, предупреждающие о возможном подтоплении. Об этом 15 августа сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

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«Из-за осадков в горах до опасных явлений поднялся уровень реки Баканка. В Новороссийске и Крымске запустили сирены для оповещения населения. Пока осадки средней интенсивности», — сказано в сообщении.

Ранее в воскресенье сирены оповещения о возможной чрезвычайной ситуации заработали в Геленджике — там идут сильные дожди.

В оперативном штабе уточнили, что за время действия мезоциклона в Краснодарском крае более 1,7 тыс. домов и 3,1 тыс. дворов оказались подтоплены.

«В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, 6 социально значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск–Керчь. Движение по автодороге Новороссийск–Керчь восстановлено», — сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России рассказал, что из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек. Без света осталось более 23 тыс. жилых домов, в них проживает более 100 тыс. человек.

В тот же день сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

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