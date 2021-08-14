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Бурлит и пенится: что происходит в Краснодарском крае

В регионе борются с подтоплениями
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На территории кемпинга обвалился грунт
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Из-за вызванных непогодой подтоплений в 14 муниципалитетах Краснодарского края введен режим ЧС. Подробности - в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
По данным регионального управления МЧС России, 108 тыс. человек в 11 населенных пунктах остались без электричества
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Территория станицы Курчанская
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На территории края подтоплено 1 тыс. 344 частных домовладения, 1 тыс. 683 придомовые территории в 19 населенных пунктах и 1 участок краевой автомобильной дороги
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Подтопления в Краснодарском крае
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На месте работают восстановительные бригады, производится откачка воды
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Станица Курчанская
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Из пяти детских лагерей пришлось эвакуировать 989 человек
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Станица Курчанская
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В зоне бедствия развернуты 8 пунктов временного размещения, которые уже приняли 847 человек, еще 76 пунктов приведены в полную готовность
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Станица Курчанская
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В ликвидации подтоплений принимают участие почти 1,5 тыс. спасателей и 490 единиц техники
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Ликвидация последствий подтопления
Фото: МЧС РФ по Краснодарскому краю
В Анапу, Крымск и Темрюк отправились оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд краевого ГУ МЧС
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Работа сотрудников МЧС по ликвидации подтоплений
Фото: МЧС РФ по Краснодарскому краю
Создана 21 оценочная комиссия, членам которой предстоит подсчитать ущерб, нанесенный непогодой
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Работа сотрудников МЧС по ликвидации подтоплений
Фото: МЧС РФ по Краснодарскому краю
Метеорологи прогнозируют, что циклон будет бушевать до утра 16 августа
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