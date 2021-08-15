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В России могут начать продавать авиабилеты за 1 рубль
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В России могут начать продавать авиабилеты за 1 рубль

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Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») взяла на себя обязательство выпустить в продажу билеты стоимостью 1 рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет. Всего в продаже может появиться около 25 тыс. таких авиабилетов, узнали «Известия».

С помощью этого хода Nordwind надеется получить государственные субсидии, заявок на которые, предположительно, будет больше, чем выделено денег. При прочих равных наименьший ценник за субсидируемые перевозки дает авиакомпании преимущество.

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Всего «Северный ветер» заявился на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. Предельная стоимость специального тарифа по этим маршрутам установлена правительством в размере 7 тыс., 10 тыс., 8 тыс., 7 тыс., 10,5 и 11 тыс. рублей соответственно.

Общий объем выделенных Nordwind дотаций составляет 229,2 млн рублей. Таким образом, по подсчетам «Известий», авиакомпания может запустить в продажу по 1 рублю примерно 25 тыс. авиабилетов.

В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России. Из общей суммы в 2,65 млрд рублей 1,3 млрд рублей — это субсидия на проезд в купейных вагонах, которая позволяет семьям приобрести льготный билет со скидкой 40%, говорится на официальном сайте РЖД. Остальные 1,35 млрд рублей выделены для перелетов детей до 18 лет с сопровождающими их лицами по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

Претендующие на эту субсидию авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении. Власти установили только предельные размеры субсидии и специального тарифа по каждому из отобранных маршрутов и никак не ограничивали перевозчиков в снижении ценника.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» «Экономия касс: в России могут появиться авиабилеты за 1 рубль».

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