Мэра украинского Кривого Рога нашли мертвым

В селе Вольное на Украине был обнаружен мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко в воскресенье, 15 августа.

По словам главы региона, которые приводит издание «Страна.UA», тело Павлова нашли в селе Вольном в Днепропетровской области на его же участке на веранде.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

«На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства. По данному факту следствием открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

На место происшествия отправился начальник областного управления Национальной полиции Анатолий Щадило.

По мнению депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы и Вадима Рабиновича, Павлов был убит. Мэр Кривого Рога также являлся представителем этой партии.

«Убит мэр Кривого Рога, руководитель регионального ОПЗЖ. Данное убийство — результат преступной политики и действий, власти (президента Украины Владимира) Зеленского. Сегодня в Украине никто не защищен, каждый может стать жертвой палачей, которые обезумели от своей безнаказанности!» — написал Кива в своем Telegram-канале.

«Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера — он был веселый, рассказывал о своих планах... После смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии «Слуга народа» Александр Котляр», — заявил Рабинович на своей странице в Facebook.

13 мая суд на Украине поместил лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Генпрокуратура страны обвиняет политика в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам Медведчук заявлял, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях.

30 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о продлении срока домашнего ареста Медведчуку до 7 сентября. Перед началом заседания политик заявил, что команда сфальсифицировать дело против него и его сторонников была дана в 2019 году, тогда же начались незаконные действия в отношении однопартийцев Медведчука, целью которых было «закрыть рот оппозиции, нанести удар по партии ОПЗЖ».

В тот же день в ОПЗЖ назвали продление домашнего ареста Медведчука антиконституционным произволом. В партии отметили, что суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия.