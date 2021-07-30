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Суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста Медведчуку

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Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о продлении срока домашнего ареста народному депутату и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку до 7 сентября.

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«Коллегия судей объявляет резолютивную часть решения, согласно которому постановила постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева <...> оставить без изменений, апелляционную жалобу защитников - без удовлетворения», — заявила председательствующий судья. Трансляцию вел украинский телеканал «Первый Независимый».

Защита Медведчука просила суд отменить круглосуточный домашний арест подзащитного и не применять к нему меру пресечения.

30 июля рассматривается жалоба адвокатов Медведчука на продление ему меры пресечения в виде ареста до 7 сентября. Перед началом заседания политик заявил, что команда сфальсифицировать дело против него и его сторонников была дана в 2019 году, тогда начались незаконные действия в отношении однопартийцев Медведчука, целью которых было «закрыть рот оппозиции, нанести удар по партии ОПЗЖ».

На заседании суда Медведчук указал, что за пять месяцев судебного процесса следствие не представило ни одного доказательства его вины, а дело против него было сфабриковано Службой безопасности Украины, чтобы оказывать давление на оппозицию.

Политик подчеркнул, что уголовное дело является политическими репрессиями против оппозиции. Адвокаты Медведчука, в свою очередь, сообщили, что подозрение было вручено их подзащитному незаконно.

«Применение к Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста не дает ему возможности выполнять свои обязательства народного депутата, которыми его наделили украинские избиратели», — передает телеканал РЕН ТВ.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук заявил, что продление домашнего ареста является нарушением законодательства. По его словам, прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам политик заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Медведчук подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения. Он назвал выдвинутые обвинения репрессиями и ответом на критику киевских властей.

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