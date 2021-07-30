Прямой эфир
Спорт
Российский боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Общество
Попова призвала ускорить вакцинацию от коронавируса в России
Общество
Проверки соблюдения масочного режима в транспорте Москвы продолжатся
Общество
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержу малого и среднего бизнеса
Общество
Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем
Спорт
Теннисисты Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в Московском регионе
Спорт
Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзовую медаль на ОИ

Медведчук обвинил СБУ в фабрикации дела по указанию Зеленского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный депутат и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины (СБУ) по указанию президента страны Владимира Зеленского. Об этом политик заявил 30 июля перед началом заседания в Киевском апелляционном суде.

Враг номер один: за что Зеленский преследует Медведчука
Оппозиционного лидера отправили под домашний арест

По его словам, команда сфальсифицировать дело была дана в 2019 году. Тогда начались незаконные действия в отношении однопартийцев Медведчука, отметил депутат.

«Проводились незаконные разыскные действия, про что неоднократно сообщалось в средствах массовой информации», — цитирует его «Страна.ua».

Он обратил внимание на то, что разыскные действия до суда проводила именно СБУ, а не Государственное бюро расследований, как это предусмотрено законодательством в отношении депутата Верховной рады.

«Цель одна — закрыть рот оппозиции, нанести удар по партии ОПЗЖ», — добавил он.

В настоящее время у здания суда значительно усилили меры безопасности, у входа дежурят десятки нацгвардейцев, перед судом находится группа, поддерживающая ОПЗЖ и Медведчука. Суд рассматривает апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева, который отправил политика под круглосуточный домашний арест.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук заявил, что продление домашнего ареста является нарушением законодательства. По его словам, прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам политик заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Медведчук подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения. Он назвал выдвинутые обвинения репрессиями и ответом на критику киевских властей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021