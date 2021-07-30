Медведчук обвинил СБУ в фабрикации дела по указанию Зеленского

Народный депутат и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины (СБУ) по указанию президента страны Владимира Зеленского. Об этом политик заявил 30 июля перед началом заседания в Киевском апелляционном суде.

По его словам, команда сфальсифицировать дело была дана в 2019 году. Тогда начались незаконные действия в отношении однопартийцев Медведчука, отметил депутат.

«Проводились незаконные разыскные действия, про что неоднократно сообщалось в средствах массовой информации», — цитирует его «Страна.ua».

Он обратил внимание на то, что разыскные действия до суда проводила именно СБУ, а не Государственное бюро расследований, как это предусмотрено законодательством в отношении депутата Верховной рады.

«Цель одна — закрыть рот оппозиции, нанести удар по партии ОПЗЖ», — добавил он.

В настоящее время у здания суда значительно усилили меры безопасности, у входа дежурят десятки нацгвардейцев, перед судом находится группа, поддерживающая ОПЗЖ и Медведчука. Суд рассматривает апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева, который отправил политика под круглосуточный домашний арест.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук заявил, что продление домашнего ареста является нарушением законодательства. По его словам, прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам политик заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Медведчук подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения. Он назвал выдвинутые обвинения репрессиями и ответом на критику киевских властей.