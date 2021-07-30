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В ОПЗЖ назвали продление домашнего ареста Медведчуку «произволом властей»

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В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвали продление домашнего ареста ее главе Виктору Медведчуку «антиконституционным произволом». Об этом говорится в тексте заявления партии на официальном сайте от 30 июля.

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«Власть упорно продолжает откровенное беззаконие в отношении главы Политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Вопреки убедительным аргументам защиты, разбивающим все сфальсифицированные обвинения, Киевский апелляционный суд решил отставить его под домашним арестом», — сообщают в ОПЗЖ.

Кроме того, в заявлении отметили, что суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия.

«Такая «слепота» украинского правосудия в так называемом «деле Медведчука» объясняется только прямым давлением президента Зеленского и его команды. <...> И это значит, что все происходящее — антиконституционный произвол и неприкрытые политические репрессии, за которые неминуемо придется ответить и исполнителям, и инициаторам!», — заключила партия.

Генпрокуратура Украины обвиняет политика в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые назвал репрессиями и ответом на критику киевских властей. Медведчук также заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины (СБУ) по указанию президента страны Владимира Зеленского.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук назвал происходящее нарушением законодательства, отметив, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

30 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о продлении срока домашнего ареста Медведчуку до 7 сентября. Инстанция рассматривала жалобу адвокатов политика на продление ему данной меры пресечения. Перед началом заседания Медведчук заявил, что команда сфальсифицировать дело против него и его сторонников была дана в 2019 году, тогда же начались незаконные действия в отношении однопартийцев Медведчука, целью которых было «закрыть рот оппозиции, нанести удар по партии ОПЗЖ».

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