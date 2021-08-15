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Финансист перечислил влияющие на динамику курса рубля факторы

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук перечислил факторы, которые повлияют на изменчивость рубля в августе текущего года.

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В первую очередь специалист отметил влияние дивидендных выплат российского бизнеса, которые осуществляются в этом месяце.

«Объем их у публичных компаний по итогам 2020 года, по различным оценкам, составит примерно 2,1 триллиона рублей. Уплата налогов на эти выплаты окажет укрепляющее действие на курс рубля», — уточнил он в беседе с «Российской газетой».

Еще одним важным фактором является повышение спроса на валюту в период отпусков россиян. При этом в текущем году массовая скупка валюты и снижение курса рубля не прогнозируется. Связано это с ограничениями на туризм, а также повышенным спросом на импортную продукцию, пояснил эксперт.

Третьим определяющим изменчивость рубля фактором специалист назвал нефтяные котировки. Однако в этом году и это обстоятельство серьезно не скажется на курсе рубля из-за бюджетного правила, которое ограничивает трату доходов, полученных от реализации российской нефти марки Urals выше планки отсечения.

Американские санкции также могут повлиять на валюту. Вместе с тем на фоне договоренностей, достигнутых на американо-российском саммите в Женеве, новых санкционных ограничений не прогнозируется, указал финансист.

Кроме того, укреплению доллара поспособствует принятие сенатом США новой программы инфраструктурных изменений и переход ее к утверждению палатой представителей. Это может привести к незначительному ослаблению рубля в среднесрочной перспективе, предположил эксперт.

Так, по его мнению, существенных оснований, свидетельствующих о резких изменениях курса рубля, не наблюдается.

22 июля стало известно, что российский рубль, согласно обновленной версии «индекса бигмака», оказался на предпоследнем месте среди самых недооцененных валют в мире. Последнее место занял ливанский фунт, недооцененный на 70,2%. В список также вошли евро (недооценен на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%).

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