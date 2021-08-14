Экологическая обстановка на КТК после разлива нефти стабилизировалась

Экологическая обстановка у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после разлива нефти на нем под Новороссийском стабильна и не вызывает оснований для беспокойства. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в компании.

«По состоянию на 14 августа 2021 года, экологическая обстановка в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (Южная Озереевка, МО город Новороссийск) остается стабильной и не вызывает оснований для беспокойства», — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что инженеры-экологи КТК совместно со специалистами подрядной организации регулярно проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды в акватории терминала и прибрежных районах.

13 августа генеральный директор (КТК) Николай Горбань сообщил, что причиной разрушения гидрокомпенсатора на нефтеналивном терминале мог стать заводской брак.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов 12 августа сообщил, что, согласно предварительным данным, превышения предельно допустимых значений по содержанию нефтепродуктов в воде после разлива нефти не обнаружено. Он отметил необходимость дождаться официального заключения лабораторий Росприроднадзора по Краснодарскому краю.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ также в четверг рассказали, что уголовное дело по факту разлива нефти переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Теперь оно расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде»).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заверил 11 августа, что данная утечка нефти своевременно ликвидирована, нефтяных пятен в акватории нет.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 7 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).