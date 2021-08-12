Глава Минприроды прокомментировал ситуацию после разлива нефти в Новороссийске

По предварительным данным, превышения предельно допустимых значений по содержанию нефтепродуктов в воде после разлива нефти в районе Новороссийска не обнаружено. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«По данным, которые я сейчас получаю в телефонном режиме, превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) нефтепродуктов по тем анализам, которые взяли наши коллеги из Росприроднадзора 9-го числа, не наблюдается», — заявил Козлов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минприроды сообщил о необходимости дождаться официального заключения лабораторий Росприроднадзора по Краснодарскому краю.

«Считаю, что надо дождаться документов из лаборатории, по которым руководитель филиала Росприроднадзора по Краснодарскому краю обязан будет сделать определенные выводы и действия», — заключил министр.

Ранее в этот день старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ Елена Марковская сообщила, что следственные органы проводят обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме в рамках расследования уголовного дела о разливе нефти.

В тот же день в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ рассказали, что уголовное дело по факту разлива нефти переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Теперь оно расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде»).

Также в четверг губернатор Краснодарской области Вениамин Кондратьев сообщил, что данная утечка нефти своевременно ликвидирована, нефтяных пятен в акватории нет.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 7 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.