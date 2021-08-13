В КТК назвали заводской брак возможной причиной разлива нефти у Новороссийска

Причиной разрушения гидрокомпенсатора на нефтеналивном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), из-за которого произошел залповый выброс нефти при погрузке на танкер в порту Новороссийска, мог стать заводской брак. Об этом сообщил в ходе беседы с журналистами в пятницу, 13 августа, генеральный директор (КТК) Николай Горбань.

«Мы отрабатываем разные версии. Но основная версия — это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак», — пояснил Горбань.

По его словам, ремонту разрушенный гидрокомпенсатор не подлежит, он будет заменен.

Глава КТК также отметил, что пятном в зоне разлива нефти, которое показалось на снимках из космоса больше самой площади выхода нефти, являлась, скорее всего, взвесь. Горбань уточнил, что эта взвесь оказалась в воде после ливневых дождей, прошедших накануне в ущелье.

Вместе с тем он заверил, что акватория и берег Черного моря в районе данного инцидента на сегодняшний день чистые.

«На сегодняшний день акватория и берег чистые, это зафиксировано многократно, в том числе Росприроднадзором», — сказал он.

Горбань добавил, что все последние пробы показывают отсутствие превышения показателей ПДК (предельно допустимой концентрации).

Накануне глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что, согласно предварительным данным, превышения предельно допустимых значений по содержанию нефтепродуктов в воде после разлива нефти не обнаружено. Он отметил необходимость дождаться официального заключения лабораторий Росприроднадзора по Краснодарскому краю.

В тот же день старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ Елена Марковская заявила, что следственные органы проводят обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме в рамках расследования уголовного дела о разливе нефти.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ также в четверг рассказали, что уголовное дело по факту разлива нефти переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Теперь оно расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде»).

Губернатор Краснодарской области Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заверил 11 августа, что данная утечка нефти своевременно ликвидирована, нефтяных пятен в акватории нет.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 7 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.