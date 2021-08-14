Китаец назвал самую вкусную уличную еду в России

Пользователь сервиса WeChat из Китая рассказал о самой вкусной уличной еде, которую можно попробовать в России. Автор обратил внимание на шаурму, блины, мороженое и другие блюда.

Шаурма, как заявил пользователь, является идеальным сочетанием лепешки, мяса, овощей и соуса. Она пользуется большой популярность в России, указал гражданин Китая.

Также пользователю понравились блины. По словам автора, они имеют нежный вкус и запах свежего молока. Кроме того, в России он рекомендовал попробовать плов, добавляет «РИА Новости».

Квас пользователь назвал «славянским прохладительным напитком» с приятным кисловато-сладким вкусом. Есть его в Сети предложили с шашлыком.

На десерт гражданин Китая рекомендовал съесть мороженое, которое «приятно тает во рту».

В Санкт-Петербурге туристам посоветовал обратить внимание на пышки, так как сочетание сахарной пудры и аромат теста вызывает «пиршество на кончике языка».

До этого, 26 апреля, американский ресторанный критик Ханна Голдфилд в беседе с изданием The New Yorker рассказала, какое впечатление на нее произвела русская кухня, а также назвала поразившее ее блюдо.

По слова Голдфилд, наибольшее впечатление на нее произвели пельмени, которые она сравнила с сотами. Она отметила, что пельмени отличаются необычным вкусом и формой.