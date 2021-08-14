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В Госдуме прокомментировали слова тренера Ашрам о неумении русских проигрывать

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Всё негодование общественности в ситуации с судейством Олимпийских игр в Токио должно быть обращено к судьям, а не к спортсменам. Об этом 14 августа заявила депутат Госдумы России Светлана Журова.

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Так она прокомментировала высказывание Айелет Зуссман, тренера олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, о том, что Россия не умеет достойно проигрывать.

По словам депутата, такая реакция тренера может быть защитной.

«В целом Ашрам-то ни при чем. Об этом говорят все, но на Линой и ее тренера навалился шквал негатива от наших болельщиков, которые персонализируют всю скандальность ситуации с Ашрам. Это тяжело вынести. Допускаю, что это защитная реакция», — предположила она в беседе со «Спорт-Экспресс».

Журова подчеркнула, что спортсменка и ее тренер не виноваты в сложившейся ситуации.

«Все негодование должно быть обращено к судьям, а не к девочке. А что Линой должна была сделать? Отдать медаль? Это ничего не изменит, а Аверины и не станут брать медали. Все вопросы к судьям. Наверное, не нравится, что россияне так поддержали свою спортсменку. Но так было бы во всех странах. Любой стране бы не понравилась несправедливость судейства, а не факт того, что другая девочка выиграла», — добавила она.

Соответствующее заявление Зуссман сделала накануне в беседе с порталом Ynet. По ее мнению, все присужденные места на Олимпиаде были заслуженными.

7 августа Олимпийский комитет России сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде. Жалоба касается судейства в отношении российских гимнасток Авериных. Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто. Ее сестра Арина, в свою очередь, заняла четвертое место.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявляла, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

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