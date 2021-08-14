Боксер Дрозд прокомментировал бой Дацика и Эльбаева

Боксер Григорий Дрозд о бое Вячеслава Дацика с Даниялом Т-34 Эльбаевым:

высекали искры от ударов, сообщает телеканал «Известия».

«Иногда порой было страшно за ребят, всё-таки супертяжелый вес, очень плотные и сильные размашистые удары пропускали и один, и второй, и это было действительно волнительно. Хороший бой, Дацик сделал свое дело, по большому счету в итоге задавил младшего своего соперника», — рассказал боксер.

Дрозд прокомментировал и главный бой вечера: мы все видели, что у Гильермо еще есть порох.



«Он еще может противостоять. Конечно, годы берут свое. Ему 49. Но мне было приятно наблюдать пару эпизодов, пара моментов были в стиле Гильермо Джонса», — отметил боксер.

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