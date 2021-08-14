Опубликованы яркие моменты «Ударной пятницы» на РЕН ТВ

До поединка о них говорили: это бойцы из разных вселенных. Огромный, обстоятельный 185-килограммовый Вильданов. Подвижный Хлебников, который легче соперника на 80 кг. В классических турнирах их встреча была бы невозможна. Но «Ударная пятница» на РЕН ТВ свела на одном ринге две стихии. Казалось, Хлебников в какой-то момент даже потряс соперника. Поединок мощи и скорости победителя не выявил, сообщает телеканал «Известия».

Второй бой карта «Ударной пятницы» на РЕН ТВ обещал стать самым хайповым. Против Африканского Тайсона Тарасову пришлось нелегко. Боксер-профи Дижон буквально засыпал оппонента ударами. Второе поражение Тарасова, но кажется, ему всё нипочем.

Тяжеловесы Дацик и Эльбаев бились уже не как на разминке. Удары, каждый из которых мог решить исход боя. Накал поединка смягчали только гонг и окрик судьи. Бьются, судья кричит эй! Поединок стал настоящим украшением «Ударной пятницы». Судьи решили, что в мясорубке ударов Дацик был точнее. 3 раунда по 2 минуты, кажется, не хватило ни зрителям, ни бойцам. Возможно, Дацик после победы просто спешил успокоить жену. Супруга бойца готовится к родам.

В программе «Ударной пятницы» состоялись бои на любой вкус: от простых любителей зрелищ до ценителей классики бокса. Свет, звук, выступление артистов. Каждого бойца представляли коротким мини-фильмом. Шоу-программа турнира отлично дополнила поединки. Главное спортивное событие лета вышло по-настоящему ярким.

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