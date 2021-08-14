Спасатели обнаружили несколько тел погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели обнаружили несколько тел погибших в результате крушения вертолета на Камчатке. Среди них пилот и командир экипажа — его подняли со дна Курильского озера, сообщает телеканал «Известия». Упавший вертолет обнаружен на глубине около 110 м. У машины отломан хвост, корпус целый. За сутки обследовано 5 тыс. кв. м акватории Курильского озера.

Тем временем компании «Витязь-Аэро» запретили коммерческие перевозки. Ограничения ввели после катастрофы Ми-8 на Камчатке. При этом авиакомпания может доставлять грузы и оказывать иные авиационные работы.

Страховая компания предоставит помощь семьям погибших. Размер выплат пострадавшим определят в зависимости от полученных травм. Родственники погибших получат более 2 млн рублей. Двое пострадавших после крушения вертолета на Камчатке остаются в реанимации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.