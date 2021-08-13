Прошло официальное взвешивание перед стартом турнира «Ударная пятница»
Цифры иногда говорят больше многих слов. Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли официальное взвешивание. Церемония предваряет турнир «Ударная пятница», сообщает телеканал «Известия». 13 августа в 23:00 на РЕН ТВ — главное событие лета.
«Денис Вильданов, 185 кг ровно. Его соперник, который завтра смело выходит в красный угол, — это Брюс Маленький Принц Хлебников. 103 кг ровно».
Разница в 82 кг для бокса — колоссальное преимущество. Одна из интриг — выдержит ли Брюс Хлебников хоть один удар. Кажется, Денис Вильданов уже всё решил за оппонента.
«Брюс, этот кулак скоро дойдет до тебя, уже завтра вечером. Ты увидишь его, а потом врачей — и всё», — рассказал боец ММА, участник турнира «Ударная пятница на РЕН ТВ» Денис Вильданов.
Впрочем, эксперты не так однозначны. Бокс есть бокс, и на ринге может произойти что угодно.
«Они отличаются друг от друга, как круглый от холодного. Это два совершенно противоположных человека, два противоположных с точки зрения бойцовской техники бойца. И, мне кажется, это очень интересно посмотреть», — заявил спортивный промоутер Владимир Хрюнов.
Для Тарасова психологическое давление — излюбленный прием. Кажется, Артем готов и дуэль взглядов превратить в комик-шоу.
«Я с мужчинами не целуюсь».
В другой паре бойцов всё гораздо серьезнее. Вячеслав Дацик на 12 кг легче Данияла Эльбаева. Спор между бойцами, каждый весом за центнер, может решить один удар.
Главный бой «Ударной пятницы» — Виталий Кудухов против Гильермо Джонса. Виталий почти на 9 кг легче, но на 17 лет моложе. Что победит — молодость или опыт, острая атака или надежная защита?
«Вам предстоит увидеть восемь раундов, супертяжелый вес, и это будет интересно».
«Ударная пятница» на РЕН ТВ стартует 13 августа в 23:00.
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