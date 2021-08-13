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В МИДе Украины поделились ожиданиями от визита Зеленского в США

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, 13 августа, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США станет «историей успеха», поскольку в ходе этой поездки между сторонами будут достигнуты конкретные договоренности.

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«Будет (визит. — Ред.) историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон — это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита»,— сказал он в ходе брифинга.

Ранее, 9 августа, Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время запланированной на конец августа встречи обсудят три блока вопросов: политический, тему Донбасса и полуострова Крым, а также проблемы украинской экономики.

Кулеба вместе с тем подчеркнул, что украинские власти не скрывают, что Украине требуется «больше американских денег» на экономику, особенно в стратегических отраслях.

21 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Зеленский приедет в Вашингтон с визитом 30 августа. По ее словам, визит подтвердит «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины».

В тот же день Зеленский написал в Twitter, что от встречи с Байденом ждет содержательного разговора по поводу Донбасса, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ.

7 июня состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. Лидеры обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ на Украине. Именно тогда американский лидер пригласил Зеленского посетить Вашингтон.

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