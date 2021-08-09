Кулеба рассказал о темах встречи Байдена и Зеленского

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время запланированной на конец августа встречи в Вашингтоне обсудят три блока вопросов. Об этом 9 августа заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время всё изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень», — сказал министр в ходе интервью на «Украина 24».

Во втором блоке главной станет тема Донбасса и полуострова Крым, также президенты обсудят проблемы украинской экономики.

Кулеба подчеркнул, что украинские власти не скрывают, что Украине требуется «больше американских денег» на экономику, особенно в стратегических отраслях.

«Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к этому визиту конкретные проекты», — сказал Кулеба.

По итогам встречи будет подписан ряд совместных документов, некоторые из них, по словам Кулебы, находятся на финальной стадии обработки.

21 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Зеленский приедет в Вашингтон с визитом 30 августа. По ее словам, визит подтвердит «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины».

В тот же день Зеленский написал в Twitter, что от встречи с Байденом ждет содержательного разговора по поводу Донбасса, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ,

7 июня состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. Лидеры обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ на Украине. Именно тогда американский лидер пригласил Зеленского посетить Вашингтон.