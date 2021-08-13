Прямой эфир
Происшествия
Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом
Мир
Съемки «Властелина колец» перенесут из Новой Зеландии
Общество
В ходе проверки автобусов в Воронеже не выявили подозрительных предметов
Общество
Возгорание ликвидировали в шахте в Белгородской области
Общество
В Хабаровском крае сотрудники банка похитили почти 20 млн рублей за 12 лет
Мир
В Японии проснулся подводный вулкан
Мир
Девять человек пропали без вести при столкновении двух судов в Китае
Мир
В девяти префектурах Японии объявлена эвакуация более 3 млн человек
Мир
Министры обороны РФ и КНР прибыли на место совместных военных учений

Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на глубине 110-111 м, у него отломана хвостовая часть. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Затонул в озере»: вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга разбился на Камчатке
Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

«Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 м, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

После ЧП власти приняли решение приостановить туристические поездки на Курильское озеро как минимум на выходные, уточнил губернатор.

Ранее в этот день поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 возобновилась. Уточнялось, что на месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники.

Крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.

Два члена экипажа вертолета находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как уточняли медики, у одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени.

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета. Росавиация намерена провести внеплановую проверку авиакомпании.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021