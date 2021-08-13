Врач рассказал о состоянии потерпевших в результате падения МИ-8 на Камчатке

Два члена экипажа потерпевшего крушение на Камчатке Ми-8 находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает в пятницу, 13 августа, пресс-служба правительства региона.

Как отметил заместитель главного врача по хирургической помощи Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков в четверг к ним поступили четверо пострадавших, двое из которых были помещены в реанимационное отделение. Хирурги клиники провели операции.

«У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. Сегодня у него стабильно тяжелое состояние, дыхание самостоятельное, пациент в сознании, но под медикаментозной седацией. Второй пациент поступил с открытым переломом грудины. Он также находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии под интенсивной терапией. На данный час его состояние не ухудшилось, оно стабилизировано», — пояснил хирург.

Девушка-гид с черепно-мозговой травмой от госпитализации отказалась. Доставленный в больницу мужчина обращался с ушибами, ссадинами. Он проходит лечение амбулаторно.



Остальным четырем пассажирам упавшего вертолета, которым удалось выбраться из воды, медицинская помощь не потребовалась.

Крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «ВИТЯЗЬ-АЭРО», упало в Курильское озеро.

На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В Следственном комитете России сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.