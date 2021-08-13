Врезавшегося в остановку в Москве водителя заподозрили в хранении наркотиков
Водителя автомобиля, который 12 августа влетел в остановку общественного транспорта на юго-западе Москвы, подозревают в хранении наркотиков. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в багажнике иномарки были обнаружены три пакетика с кристаллообразным веществом.
Другие подробности не приводятся.
Авария произошла накануне вечером. Автомобиль Skoda въехал в остановку общественного транспорта, расположенную на улице Миклухо-Маклая. Сообщалось, что в результате ДТП пострадали пожилая женщина и ее 16-летняя внучка. Женщину госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация голени», у девочки закрытый перелом стопы.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в момент аварии водитель Skoda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,058 промилле.
Водителя задержали. Против 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело.