Пострадавшая в ДТП на остановке в Москве пожилая женщина лишилась голени
Пожилая женщина лишилась голени в результате наезда автомобиля Skoda на остановку общественного транспорта в столичном районе Обручевский в Москве. Об этом сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе городского управления ГИБДД.
Водитель автомобиля Skoda ранее в этот день совершил наезд на остановку общественного транспорта на улице Миклухо-Маклая в районе дома № 9. В результате ДТП пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка.
«По уточненным данным, женщину госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация голени», у девочки — «закрытый перелом стопы», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в момент аварии водитель Skoda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,058 промилле, передает RT.