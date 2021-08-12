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Пострадавшая в ДТП на остановке в Москве пожилая женщина лишилась голени

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Пожилая женщина лишилась голени в результате наезда автомобиля Skoda на остановку общественного транспорта в столичном районе Обручевский в Москве. Об этом сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе городского управления ГИБДД.

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Водитель автомобиля Skoda ранее в этот день совершил наезд на остановку общественного транспорта на улице Миклухо-Маклая в районе дома № 9. В результате ДТП пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка.

«По уточненным данным, женщину госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация голени», у девочки — «закрытый перелом стопы», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в момент аварии водитель Skoda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,058 промилле, передает RT.

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