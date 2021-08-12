Автомобиль влетел в остановку на юго-западе Москвы

Автомобиль Skoda въехал в остановку общественного транспорта, расположенную на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает дептранс столицы в своем Telegram-канале.

«Есть пострадавшие. Детали ДТП уточняются», — говорится в сообщении.

В настоящий момент, по данным департамента, движение на улице перекрыто по одной полосе в сторону Ленинского проспекта. На месте ДТП работают экстренные службы.

По данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадали женщина, находившаяся на остановке, и ребенок, который был в машине.

Ранее в этот же день сообщалось, что в результате ДТП в Калужской области два человека погибли, еще трое пострадали. Авария произошла на 242-м км автодороги М-3 «Украина». Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с машиной Renault Kaptur, а затем врезался в грузовик Scania.