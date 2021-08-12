Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Калугой

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Калужской области. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла утром 12 августа на 242-м км автодороги М-3 «Украина». Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с машиной Renault Kaptur, а затем врезался в грузовик Scania. В результате погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Кроме того, водитель и двое пассажиров автомашины Renault были госпитализированы с различными травмами, пишет сайт kp.ru.

Предварительно установлено, что Hyundai двигался со стороны Москвы в сторону Калуги, столкнулся с Renault, который ехал во встречном направлении. Затем произошло столкновение с грузовой автомашиной Scania, следовавшей за Hyundai.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП, отмечает REGNUM.

Ранее, 12 августа, микроавтобус, который двигался по направлению Красноярск — Новосибирск, перевернулся на трассе в Кузбассе. В результате ДТП один человек погиб и еще шесть пострадали.