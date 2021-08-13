В Японии проснулся подводный вулкан

Главное метеорологическое управление Японии полагает, что в районе архипелага Огасавара произошло извержение подводного вулкана. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщило агентство Kyodo.

Метеорологи просят суда в этом районе быть осторожнее. Извержение зафиксировал метеорологический спутник Химавари.

Информации о каком-либо ущербе пока нет.

В среду, 11 августа, вулкан Карымский в Камчатском крае выбросил столб пепла высотой 1,5 км. По данным специалистов, шлейф дрейфует в 29 км юго-восточнее вулкана. Выбросу присвоили «оранжевый» код опасности для авиации.