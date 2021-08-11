Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 1,5 км
Вулкан Карымский в Камчатском крае выбросил столб пепла высотой 1,5 км. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Выброс был зарегистрирован 11 августа. По данным специалистов, шлейф дрейфует в 29 км юго-восточнее вулкана. Выбросу присвоен «оранжевый» код опасности для авиации. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.
Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. По данным МЧС, международные трассы движения воздушных судов в районе выброса не проходят.
Ранее выброс пепла на вулкане Карымском был зарегистрирован 5 августа. Высота выброса составила 2,5 км.