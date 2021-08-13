Взорвавшийся в Воронеже автобус пытались продать на «Авито»

Взорвавшийся в Воронеже в четверг 12 августа маршрутный автобус обнаружили в электронном сервисе размещения объявлений «Авито». Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 13 августа.

Объявление о продаже модели транспорта Паз4234-04 с пробегом 430 тыс. км было выставлено в сервисе в феврале 2020 года частным лицом по имени Дмитрий. Номер государственного регистрационного знака и номер маршрута автобуса совпадают с тем, что взорвался в центре Воронежа.

Инцидент произошел 12 августа во время посадки пассажиров на Кольцовской улице. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке. Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.

Также в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, число пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже увеличилось до 18 человек.

Одна из пассажирок, которой оторвало ногу, скончалась.