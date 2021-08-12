Белорусскую вакцину от COVID-19 выпустят в оборот в 2023 году

Белорусскую вакцину от COVID-19 планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил глава минздрава республики Дмитрий Пиневич.

«Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот. Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу оцениваем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года. Это сжатие временных показателей ни в коей мере не повлияет ни на качество, ни на безопасность», — приводит агентство «БелТА» слова Пиневича.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в июне сообщил, что белорусский препарат от коронавируса является аналогом российской вакцины «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Технология ее производства простая и относительно дешевая, добавил специалист. Испытания препарата начались в июне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в мае сообщил, что страна создала собственную вакцину от COVID-19. По его словам, многие критиковали намерение республики произвести собственный препарат, указывая на сложность реализации данной инициативы.

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