Свидетели рассказали о задержании сбежавших из ИВС в Истре заключенных

Владелица квартиры в Подольске, где скрывались двое сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, а также соседи рассказали о задержании беглецов. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Двоих заключенных, Грозаву и Цуркану, а также арендаторов квартиры — мужчину и женщину, которых подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам, задержали накануне. Третьим участником побега, который сдался полиции ранее 12 августа, оказался Николай Тетеря.

По словам хозяйки квартиры, где прятались беглецы, она нашла квартиросъемщиков через риелторов. По ее словам, во время проживания семейной пары никаких нареканий у соседей или арендодателей к ним не было.

«Они жили вдвоем. Чистота и порядок всегда были. В нашем подъезде живет председатель, бывший военный. Я когда у него спрашивала про квартирантов, то он всегда говорил, что все без происшествий, тишина и покой. И тут происходит такая ерунда, мне звонят из администрации Подольска»,— рассказала хозяйка РЕН ТВ.

По ее словам, она не слышала о сбежавших из ИВС мужчинах. Женщина также рассказала, что Николай, который проживал в квартире, как-то заводил с ней разговор о документах с просьбой помочь им сделать временную регистрацию на съемной квартире, но они с мужем отказали. По ее словам, Николай с супругой работали на стройке в Серпухове, а на длительные праздники уезжали домой в Молдавию.

Соседи в основном также отмечали, что жильцы вели себя тихо, однако, по словам одной женщины, в квартире устраивали вечеринки, но она добавила, что люди были спокойные. Чаще всего соседка видела полного мужчину и женщину.

«Про задержание слышала, испугалась и посмотрела в глазок. Потом позвонили, муж вышел как понятой. Нам как соседям было жутко эту картину наблюдать», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что задержанные признали свою вину в побеге.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Двум сотрудникам изолятора было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после побега заключенных. По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно выключил камеры видеонаблюдения, ведущие запись в коридоре ИВС, а также направленные на помещение дежурной части.