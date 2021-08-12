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Выживший при крушении Ми-8 телеведущий Корженевский рассказал о катастрофе

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Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке телеведущий Николай Корженевский в четверг, 12 августа, рассказал подробности случившегося.

По его словам, капитан воздушного судна знал о «чудовищных» погодных условиях, но почему-то принял решение о посадке.

«Я пока еще в своем уме и здравии, видимость у нас за бортом, скорее всего, была одна и та же — не было видно ничего в буквальном смысле, кроме тумана», — сказал Корженевский в эфире телеканала «Россия 24», телеведущим которого и является.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день: при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Спасти удалось восемь человек, в том числе Корженевского. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Конкретное место падения вертолета в озеро на Камчатке уже определено. Так, вертолет упал на Курильском озере на расстоянии около 700 м от берега.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Кроме того, комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

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